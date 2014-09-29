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Весну в Петербурге не стоит ждать раньше апреля
Сегодня, 21:40
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smirenny

Весну в Петербурге не стоит ждать раньше апреля

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Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в этом году.

В четверг, 18 февраля, специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал "Невским Новостям", когда следует ожидать потепление. 

По мнению специалиста, в первой половине марта возможны ночные морозы до минус 15-20 градусов. В целом, первый месяц весны будет холодным. Леус отметил, что это соответствует климатической норме и март в Петербурге, по сути, зимний месяц. 

Минувшая ночь стала самой холодной за эту зиму, к утру столбики термометров показали до -24,5 градусов. В середине следующей недели потеплеет до нуля, пойдет мокрый снег. 

Ранее мы писали, что синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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