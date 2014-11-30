Синоптик рассказал, когда в Петербурге отступят морозы

Потепления стоит ждать в ближайшие дни.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал Piter.TV, когда в городе станет теплее. Морозы начнут отступать уже в ближайшие дни. В предстоящие выходные температура воздуха составит около -8…-13 градусов.

Дело все в том, что антициклон, который создал сегодня холодную погоду, отправляется на юг, ветер меняет направление, и к нам придет теплый воздух. Александр Колесов

Четверг, 18 февраля, еще будет морозным днем. Однако уже завтра-послезавтра, 19 и 20 февраля, температура воздуха начнет расти вверх. К праздникам в город придут циклоны, которые принесут с собой снег и потепление до нуля градусов.

По словам синоптика, зима 2020-2021 гг., в целом, теплая. "Декабрь был теплее нормы, январь – теплее нормы, только февраль холодный. Текущая зима будет с положительной аномалией", - отметил Александр Колесов.

Ранее мы писали, что минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы.

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