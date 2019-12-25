Минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы

К 7 часам утра температура воздуха опустилась до -24,3 градусов.

Ночь на 18 февраля стала самой холодной в Петербурге с начала зимы. К 7 утра столбики термометров в Северной столице опустились до -24,3 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня на погоду в городе окажет влияние скандинавский антициклон. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Средний температурный фон будет на 12-13 градусов ниже нормы.

В этот день в городе ожидается -13…-15 градусов, в Ленобласти -12…-17. Ветер подует с запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что минувший вторник оказался в Петербурге самым теплым днем февраля.

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