Минувший вторник оказался в Петербурге самым теплым днем февраля

Со среды в город постепенно начнут возвращаться морозы.

Минувший вторник, 16 февраля, стал в Петербурге самым теплым днем февраля. Столбики термометров показали -4,5 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В среду, 17 февраля, метеорологические условия в городе будет определять тыловая часть циклона, ушедшего в центр Европейской России. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха начнет понемногу понижаться, постепенно вернуться морозы.

Сегодня столбики термометров в Северной столице покажут -12…-14 градусов, в Ленобласти ожидается -11…-16 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Синоптик предупредил, что ночь на четверг, 18 февраля, может стать одной из самых холодных с начала зимы.

Ранее мы писали, что стая белых лебедей пролетела над заснеженным Петербургом.

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