Фото: стая белых лебедей пролетела над заснеженным Петербургом

Фотограф Антон Кубышкин заснял белых лебедей, которых заметили в центре Петербурга. Удивительными кадрами, на которые попал полет птиц, он поделился в группе "Птицы СПб и России" в "Вконтакте".

Погода сегодня была чуть помягче для фото, вода не парила как вчера. И хоть лебеди и держались так же далеко, но получилось их получше разглядеть и запечатлеть на фото. Немного попозировали на льдинке. Потом я ушел от них к малой поганке. И в один прекрасный момент смотрю они собрались на взлет. Какой шанс!

поделился впечатлениями фотограф.