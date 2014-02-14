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Фото: стая белых лебедей пролетела над заснеженным Петербургом
Сегодня, 14:41
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nadezhda_sib

Фото: стая белых лебедей пролетела над заснеженным Петербургом

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Также птицы попозировали на льду.

Фотограф Антон Кубышкин заснял белых лебедей, которых заметили в центре Петербурга. Удивительными кадрами, на которые попал полет птиц, он поделился в группе "Птицы СПб и России" в "Вконтакте".

Погода сегодня была чуть помягче для фото, вода не парила как вчера. И хоть лебеди и держались так же далеко, но получилось их получше разглядеть и запечатлеть на фото. Немного попозировали на льдинке. Потом я ушел от них к малой поганке. И в один прекрасный момент смотрю они собрались на взлет. Какой шанс!

поделился впечатлениями фотограф.

Фотографии были сделаны 12-го февраля на Синопской набережной. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Юнтоловском заказнике дятел показал язык фотографу. 

Фото: vk.com/bird_spb / Антон Кубышкин

Теги: лебеди, птицы, фотография
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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