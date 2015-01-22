Фотограф сделал в Юнтоловском заказнике редкий снимок дятла. Птица показала язык

Автор снимка рассказал, что долго рассматривал язык птицы "под микроскопом".

Фотограф Антон Кубышкин сделал в Юнтоловском заказнике редкий снимок большого пестрого дятла. Снимки автор работ разместил в группе "Птицы СПб и России".

Кубышкин написал, что никогда не видел язык у этой птицы. Однако один кадр удался – длинную часть за клювом удалось заснять.

А вы знали, какой язык у большого пестрого дятла? Я например не знал. И если бы сам не сфотографировал, то и не узнал бы. На двух фотографиях виден язык, а на одной он его высунул на удивительное расстояние! Не знаю как вы, но я долго разглядывал это чудо природы "под микроскопом" и удивлялся его длинному языку! – написал автор работы.

Ранее Piter.tv опубликовал интервью с фотографом. У нас получился объемный разговор о ремесле, красоте и птицах.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)