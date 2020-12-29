Фотограф Антон Кубышкин – о ремесле, красоте и птицах

Познакомимся поближе с одним из самых неожиданных городских ньюсмейкеров последнего времени.

В новостной ленте Piter.tv часто стали появляться новости за наблюдением за природой в Петербурге. Вот спящие совы, стаи снегирей, распустившиеся "зимние" розы, птицы–"цыгане" и совсем редкие гости в нашем городе: чечетки, пустельга и зеленушки.

Когда в поле зрения СМИ оказывается что-то не связанное с темой ежедневной информационной "повестки", вневременное, эстетически приятное и много сообщающее об экологии в городе, это ожидаемо привлекает внимание.

Поэтому Piter.tv решил обратиться напрямую к автору фотографий птиц и растений в городе – Антону Кубышкину. Его работы часто появляются в сообществах соцсети "ВКонтакте" – "Птицы СПб и России", а также "Грибы и Грибники СПб".

Познакомимся поближе с одним из самых неожиданных городских ньюсмейкеров последнего времени.

Piter.tv: Как долго вы занимаетесь фотографией? Вам интереснее фотографировать природу или людей? Почему?

Антон Кубышкин (АК): Для меня это увлечение – оно с детства. В СССР у меня было много разных плёночных фотоаппаратов. Самые интересные для меня были "Агат", "Зенит" и "Полароид". От каждого остались в памяти свои тёплые впечатления.

"Агат" позволял делать на обычную пленку 72 кадра — это значительно расширяло возможности. Общение с "Зенитом" отдавало каким-то чувством серьезной техники. Например, этот снимок был сделан в 2000 году на фотоаппарат Зенит, многие ли хотят вспоминать те времена пост-развала СССР?

Но мне не стыдно, да, так жили, да, не было денег. На кадре я, во время перекура на шахте Воргошорская в Воркуте, сижу на одной из самых тяжелых деревянных шпал. Самые тяжелые были под загрузочной воронкой и весили, наверно, за 200 кг. Мы облепляли эти тяжелые шпалы, как муравьи, стараясь не упасть под неё, так как места совсем не было и ходить было неудобно.

Людей интересно фотографировать, но только, если я, как наблюдатель. Не люблю, когда позируют и обращают внимание на фотографа.

Piter.tv: Получали ли вы профильное образование?

АК: Фото-образования не получал.

Piter.tv: Что вас мотивирует к тому, чтобы встать рано утром и направиться на поиски кадров? Или за животными лучше наблюдать в какое-то другое время суток?

АК: Утро – интересное время для фотоохоты. Удивительно то, что утром даже обычный парк совсем не такой, как когда наполняется людьми. Птицы ведут себя иначе, чувствуют свободу и за ними интересно наблюдать и сравнивать эти два образа жизни. Ну и конечно, новое знакомство с ними преподносит подарки в виде интересных фотографий, остановленных моментов во времени, да и просто смотреть и удивляться разнообразию жизни вокруг, стоит того, чтобы выйти из дома пораньше. В добавок, если выбираться за город, то очень здорово приезжать на место к самому рассвету, тогда есть шанс поймать чудесные туманы осенние. Ну, а бобров пока снимал, наоборот, только вечером, перед сумерками.

Piter.tv: Что вам помогает искать кадры и вовремя их поймать на фотоохоте? Сколько было неудачных попыток поймать ту или иную птицу в поиске кадра?

АК: Я знаю фотографов, которые стараются действовать именно так, как вы описали. Они обычно публикуют один кадр, как будто других и нет. И да, они охотятся за кадром и стараются его идеализировать. Я конечно тоже хочу, как можно более красивых кадров добиться, но не ставлю перед собой задачу найти единственный идеал. Мне просто нравится фотографировать и наблюдать. Я могу опубликовать, даже очень, некачественные кадры, хотя они мне будут нравиться своей необычностью например. Я так фотографировал сову на газоне на Елагине, ранним утром, ещё засветло.

Пришлось выкрутить ISO на максимум, 25600. Снимки конечно получились низкого качества, но на мой взгляд, атмосферные и необычные. Надеюсь, у зрителя они остались в памяти, так же как и у меня, как положительная атмосферная фотография, а не фотография, которую лучше бы не показывать.

Piter.tv: Фотографировали ли вы животных в зоопарках? Вам ближе, когда птицы и животные находятся в действительно естественной среде обитания?

АК: В целом, я за дикой природой наблюдаю чуть меньше года. Конечно, любой человек, наверно, бывал в зоопарке и делал снимок. И я тоже снимал. Когда в 2019-том году на майские праздники ездили в Москву, дочка и жена не могли меня оттащить от беркута (улыбается).

Piter.tv: Наш корреспондент увидел ваше высказывание в инстаграме: "Красота – в глазах смотрящего". Что для вас означает красота? Каждому ли дано видеть красоту? Как её можно развить?

АК: Это выражение я услышал в одном фильме "Свидетель" (Eye of the Beholder, 1999) и мне запало в душу. В этом фильме была ещё одна красивая фраза "Глаз, отражающий окружающий мир, также является зеркалом нашей души"

Что для меня красота? Я не думаю, что обладаю каким-то особенными возможностями. Просто уделяю этому время и внимание, ну а получается то, что получается.

Фото: предоставлено героем публикации

Текст: Федор Быков, Людмила Филиппова / Piter.tv