На Елагином острове поселились птицы-цыгане

В Северной столице поселились птицы-цыгане. Фотографии и видео выложены 10 января в сообществе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте".
Клесты поселились на Елагином острове. Основу питания этих птиц составляют семена елей, а семена пихт, сосен и лиственниц являются лишь дополнением к основному корму
Клесты продолжают радовать горожан своим незатейливым появлением, а на видео можно полюбоваться как они таскают шишки
Антон Кубышкин.
Отмечается, что пернатые вынуждены постоянно менять места обитания в поисках пищи.
Ранее мы сообщали о том, что в первый рабочий день в Петербурге "морозы взяли паузу".
Фото:Птицы СПб и России/вк
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