На Елагином острове поселились птицы-цыгане

Пернатых гостей запечатлел петербургский фотограф Антон Кубышкин.

В Северной столице поселились птицы-цыгане. Фотографии и видео выложены 10 января в сообществе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте".

Клесты поселились на Елагином острове. Основу питания этих птиц составляют семена елей, а семена пихт, сосен и лиственниц являются лишь дополнением к основному корму

Клесты продолжают радовать горожан своим незатейливым появлением, а на видео можно полюбоваться как они таскают шишки Антон Кубышкин.

Отмечается, что пернатые вынуждены постоянно менять места обитания в поисках пищи.

Ранее мы сообщали о том, что в первый рабочий день в Петербурге "морозы взяли паузу".

Фото:Птицы СПб и России/вк