В первый рабочий день в Петербурге "морозы взяли паузу"

На дорогах местами гололедица.

В понедельник, 11 января, в Северной столице погода будет определена влиянием передней части циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Санкт-Петербург: морозы берут паузу. Сегодня, 11 января, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием передней части циклонического вихря. Михаил Леус.

Сегодня небо Петербурга затянет плотными облаками, а во второй половине дня ожидается снегопад. Температура опустится до -14 градусов, а в восточной части даже до -20 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный до 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург снова пережил самую холодную ночь с начала зимы.

Фото: Piter.TV