Петербург снова пережил самую холодную ночь с начала зимы

При этом в воскресенье осадков не ожидается.

Главный специалист центра "Фобос", синоптик Михаил Леус предупредил жителей Петербурга о сильном похолодании в воскресенье, 10 января. Прогноз погоды он опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что город в этот день останется во власти морозов и антициклона. Осадков при переменной облачности не ожидается, однако холод станет еще сильнее.

В течение суток температура воздуха составит -12...-14 градусов. Данные значения на 8-9 градусов ниже климатической нормы, указал синоптик.

Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Добавлю, что минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха опустилась до -13,8° – написал Леус.

О морозах, наступающих в Петербурге после Рождества, ранее предупреждали синоптики. Вторая волна холодов прогнозируется к концу следующей недели.

Фото: Piter.tv