Температура воздуха может упасть до -14 градусов мороза.

Петербуржцев предупредили о 2-х волнах морозов после Рождества. Как рассказал порталу "Невские новости" ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус, температура воздуха в Северной столице начнет снижаться уже с 8 января. Самым холодным ожидается воскресенье, 10 января – планируется, что похолодает до -12...14 градусов ночью и -9...-11 – днём.

После этого в городе на некоторое время потеплеет. Морозы вернутся к концу следующей недели – 15 и 16 января температура воздуха составит -7...-12 градусов ночью и -5...-10 градусов днем.

Ранее мы опубликовали прогноз погоды на 8 января в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Piter.tv