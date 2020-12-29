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В ночь на пятницу в Ленобласти ожидается до -13 градусов
Сегодня, 14:29
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В ночь на пятницу в Ленобласти ожидается до -13 градусов

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На дорогах продолжит появляться гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на пятницу. Информацию приводят в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 8 января в 47 регионе будет преобладать облачная погода. Ночью местами возможен небольшой снег. Ветер – северо-восточный, восточный, порывы достигнут 4-9 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет колебаться в диапазоне  -4...-9 градусов, на востоке региона ночью столбик термометра может опуститься до -13 градусов. На дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет слабо понижаться.

Мы также опубликовали прогноз погоды в Петербурге на завтра. 

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, мороз, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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