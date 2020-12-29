Петербург встретит 8 января облачностью и лёгким морозом

Температура опустится до - 6 градусов.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящую пятницу. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на данные специалистов Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 8 января в Северной столице будет преобладать облачная погода, существенных осадков не ожидается. Ветер примет северо-восточное, восточное направления и будет дуть с порывами в 4-9 метров в секунду. В течение дня температура воздуха будет колебаться в диапазоне -4...-6 градусов. На дорогах местами гололедица, а атмосферное давление будет слабо понижаться.

Накануне жители северных городов России могли наблюдать за северным сиянием. Из-за пасмурной погоды в Петербурге горожане отправились на охоту на "Авророй" за полярный круг — в Мурманскую область.

Фото: Piter.tv