Петербуржцы отправились в Мурманск на "охоту" за Северным сиянием

Для наблюдения из Северной столицы погода была слишком пасмурной.

Накануне жители северных городов России могли наблюдать за северным сиянием. Из-за пасмурной погоды в Петербурге горожане отправились на охоту на "Авророй" за полярный круг — в Мурманскую область. Очевидцы поделились снимками в социальных сетях.

В период сияния в деревне Териберка организуют туры для тех, кто хочет увидеть уникальное природное явление.

Да, были тучи [прим. — в Петербурге], поэтому мы приняли стратегическое решение и полетели в Мурманск.

Оно действительно такое, только вживую ещё круче, переливается, завихряется, я просто визжала от радости, как впринципе многие, кто был на той смотровой. написали пользователи.

Ранее синоптики рассказали, что увидеть полярное сияние можно будет на широтах вплоть до 56 градуса северной широты.

Фото: Instagram / @tatiana_productdesigner, @gromovanika, @lubavkacherry