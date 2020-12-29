Природное явление смогут увидеть и на севере России.

Северное сияние откроется для жителей Петербурга 5 января. Об этом и многом другом рассказали пользователи группы "AstroAlert | Наблюдательная астрономия" в соцсети "ВКонтакте".

Там рассказали, что около 15:00 часов по московскому времени на Землю "прибыла ударная волна с высокой напряженностью и плотностью плазмы, вероятно, от одного из двух произошедших 2 января выбросов корональной массы, которые были вызваны отрывом протуберанцев от поверхности Солнца".

В ближайшие часы можно ожидать развития малой геомагнитной бури, отмечают в группе, ссылаясь на прогноз синоптиков из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Увидеть полярное сияние можно будет на широтах вплоть до 56 градуса северной широты – около этой границы сияние может быть видно сразу над северным горизонтом при условии идеально тёмного неба. В число городов, где можно будет увидеть явление, как рассказали в группе, входят Петрозаводск, Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие города.

Одно "северное сияние" петербуржцы смогут увидеть вне зависимости от погоды – так оценили новую подсветку на Дворцовом мосту.

Фото: Pixabay