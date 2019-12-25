Подсветка Дворцового моста превратилась в "северное сияние"

Подобный проект реализован впервые в России.

Вечером в среду, 23 декабря, Дворцовый мост окрасился новой подсветкой. Об этом сообщили в Смольном.

Уникальную светодинамическую композицию с эффектом "северного сияния" создали в России впервые. При разработке подсветки учитывалось также то, что мост – объект культурного наследия и сложное техническое сооружение с многочисленными инженерными коммуникациями. В пресс-службе администрации Петербурга отметили, что световое оформление заняло 6500 кв. метров.

Конструкции освещения установлены на высоте 12 метров. Использовано три сотни светодиодных элементов общей длиной более полукилометра, а также четыре десятка поперечных тросов уточнили в Смольном.

Как будет работать Рождественская ярмарка на Манежной площади.

Фото: пресс-служба Смольного