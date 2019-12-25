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Подсветка Дворцового моста превратилась в "северное сияние"
Сегодня, 19:58
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smirenny

Подсветка Дворцового моста превратилась в "северное сияние"

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Подобный проект реализован впервые в России.

Вечером в среду, 23 декабря, Дворцовый мост окрасился новой подсветкой. Об этом сообщили в Смольном. 

Уникальную светодинамическую композицию с эффектом "северного сияния" создали в России впервые. При разработке подсветки учитывалось также то, что мост – объект культурного наследия и сложное техническое сооружение с многочисленными инженерными коммуникациями. В пресс-службе администрации Петербурга отметили, что световое оформление заняло  6500 кв. метров. 

Конструкции освещения установлены на высоте 12 метров. Использовано три сотни светодиодных элементов общей длиной более полукилометра, а также четыре десятка поперечных тросов

уточнили в Смольном. 

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Фото: пресс-служба Смольного

Теги: дворцовый мост, подсветка моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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