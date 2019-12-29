Как будет работать Рождественская ярмарка на Манежной площади

Никаких торжественных мероприятий, гуляний не будет.

На Манежной площади с 19 декабря откроется 15-я "Рождественская ярмарка". В этом году каток и карусель работать не будут, также были отменены и концерты. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Никаких торжественных мероприятий, гуляний не будет. Андрей Гринбергас, директор СПБ ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг"

Стилистика украшения ярмарки в стиле сказки Гофмана "Щелкунчик". На ярмарке будут работать только 118 торговых павильонов, 35 из них – под общепит. При этом общепиту запретили использовать уличные столики. Время работы – с 19 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Фото: Piter.TV