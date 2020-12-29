В Кронштадте сняли на видео стаю чечеток

Более 47 особей кормились на ослиннике двулетнем.

Петербуржец Антон Кубышкин 17 января снял на видео стаю чечеток, которые кормилась на ослиннике двулетнем. Видео опубликовано в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

В стайке было более 47 особей. Удалось понаблюдать за ними какое-то время и записать видео. В основном питание, перелеты и баланс на стеблях высушенных цветках. Антон Кубышкин, автор видео

Чечетка – певчая пташка, принадлежащая отряду воробьинообразных и семейству вьюрковых. Очень маленькая птичка, величиной примерно с чижа Длина тела 1215 см, крыла – 6,9-8,5 см, размах крыльев – 19-23 см; вес 10-15 граммов. Эти птицы обитают на севере Евразии и Северной Америки, в Гренландии. Питаются чечетки семенами различных древесных и кустарниковых растений, главным образом берёзы и в меньшей степени семенами ели, в августе-сентябре также семена осок, злаков, брусники и вороники; питаются также насекомыми, чаще всего тлёй.

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Фото и видео: ВК/ Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)