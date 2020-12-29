в Петербурге заметили серых куропаток

Птицы очень пугливые, а потому сразу быстро убегают.

На выходных в Колпинском районе Петербурга удалось сфотографировать серых куропаток. Увидеть их в Северной столице – большая редкость. Снимки опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте".

Длина птиц составляет более 30 сантиметров, самки имеют более бледную окраску, чем самцы. Куропатки обитают в умеренной зоне Евразии в степях, на равнинах и в долинах рек. Эти особи практически не летают, только для пополнения запасов еды или при опасности. Едят куропатки насекомых и семена.

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Фото: ВК/ Птицы СПб и России (Дмитрий Осипов)