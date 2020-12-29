Дикие утки облюбовали очистные сооружения "Водоканала" с теплой водой

Компанию птицам составили чайки.

Дикие утки стали частыми гостями на очистных сооружениях петербургского "Водоканала". Как рассказали в пресс-службе предприятия, даже в морозы очищенная сточная вода на станциях аэрации теплая, порядка +16 градусов, поэтому птицам в ней комфортно.

Специалисты отметили, что вместе с утками теплые "ванны" на сооружениях принимают и чайки, пока большинство городских водоемов покрылось льдом и лишило птиц шанса добыть водные растения и мелкую рыбу. Отмечается, во вторичных отстойниках "Водоканала" еще имеются остатки органики, которым птицы питаются. Утки и другие птицы много лет пользуются очистными сооружениями как открытым убежищем, поскольку лед на речной воде нередко доводит пернатых до гибели – птицы намертво примерзают ко льду лапами. Также большая территория сооружений не пугает птиц наличием людей – почти все процессы на станции автоматические.

В таких условиях птицы не рискуют попасться в ледовую ловушку или погибнуть от голода. Несмотря на редкие стычки с постоянными соседями – городскими чайками, каждой крякве легко удается найти уютное место для зимовки. пресс-служба "Водоканала"

Весной на сооружения наверняка снова прилетят чибисы: посмотрите, как они гнездовались на территории "Водоканала" в прошлом году.

Фото: пресс-служба "Водоканала"