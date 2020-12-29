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Петербуржцам показали спящих сов с Елагина острова

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Птицы удобно устроились на деревьях, чтобы выспаться.

Петербургский фотограф Антон Кубышкин сделал занимательный видеоролик о жизни сов на Елагином острове. На записи можно увидеть длиннохвостых неясытей, которые пытаются поспать.

"Новый год пережили отлично. Пытаются выспаться", - написал фотограф.

Видео получилось длиной почти 11 минут. На нем сова в основном умывается. Хотя можно поймать момент, где она пытается уснуть и смотрит на фотографа только одним глазом.

А вот совы, которых запечатлел Кубышкин на фото, удобно устроившись на деревьях, наслаждаются сном.

Ранее мы писали, что на Елагином острове трагически закончились отношения совы и белки.

Фото, видео: ВКонтакте / Антон Кубышкин

Теги: антон кубышкин, елагин остров, совы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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