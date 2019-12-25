На Елагином острове трагически закончились отношения совы и белки

В соцсетях появились фотографии совы, которая склонилась над уже умершей белкой.

В Петербурге трагически закончилась дружба между совой и белкой на Елагином острове. Об этом горожане сообщили в соцсетях "ВКонтакте".

В сети появились фотографии, где сова склонилась над трупом белки.

Шутить с этими птичками точно не стоит, особенно если ты - небольшая белочка. Одной из таких белочек и пришлось быть сегодня добычей совы очевидцы.

Горожане удивлялись необычной дружбе совы и белки. Вечером в четверг, 26 ноября, в соцсети опубликовали видеозапись, на которой видно, как белка пытается разглядеть сову, сидящую на соседней ветке.

Ранее мы сообщали о том, что на Елагином острове петербуржцы заметили "конфликт" между синицей и совой.

Фото: Птицы СПб и России/вк