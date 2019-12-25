На Елагином острове трагически закончились отношения совы и белки

В Петербурге трагически закончилась дружба между совой и белкой на Елагином острове. Об этом горожане сообщили в соцсетях "ВКонтакте".
В сети появились фотографии, где сова склонилась над трупом белки.
Шутить с этими птичками точно не стоит, особенно если ты - небольшая белочка. Одной из таких белочек и пришлось быть сегодня добычей совы
очевидцы.
Горожане удивлялись необычной дружбе совы и белки. Вечером в четверг, 26 ноября, в соцсети опубликовали видеозапись, на которой видно, как белка пытается разглядеть сову, сидящую на соседней ветке.
Ранее мы сообщали о том, что на Елагином острове петербуржцы заметили "конфликт" между синицей и совой.
Фото: Птицы СПб и России/вк
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