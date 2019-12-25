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На Елагином острове наглая синица "пристыдила" сову
Сегодня, 10:42
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IRINA_CHALKINA

На Елагином острове наглая синица "пристыдила" сову

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Сценка в нескольких актах умилила пользователей соцсети.

В понедельник, 30 ноября, на Елагином острове петербуржцы заметили "конфликт" между синицей и совой. Фотографии необычной сценки появились в соцсетях.

Будто Сова Зорро высматривает, где какая несправедливость происходит. Но прилетает синичка и ставит сову на своё место. Мол, не гоже придуриваться, ты же взрослая сова! 

шутят горожане

В итоге сова не выдержала такого напряжения и покинула ветку.

Ранее мы сообщали о том, что нерпёнок Шлиссик обрел дом в центре спасения тюленей в Петербурге.

Фото:Птицы СПб и России/вк

Теги: елагин остров, птицы, синица, сова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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