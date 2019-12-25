На Елагином острове наглая синица "пристыдила" сову

Сценка в нескольких актах умилила пользователей соцсети.

В понедельник, 30 ноября, на Елагином острове петербуржцы заметили "конфликт" между синицей и совой. Фотографии необычной сценки появились в соцсетях.

Будто Сова Зорро высматривает, где какая несправедливость происходит. Но прилетает синичка и ставит сову на своё место. Мол, не гоже придуриваться, ты же взрослая сова! шутят горожане

В итоге сова не выдержала такого напряжения и покинула ветку.

Ранее мы сообщали о том, что нерпёнок Шлиссик обрел дом в центре спасения тюленей в Петербурге.

Фото:Птицы СПб и России/вк