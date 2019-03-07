Нерпёнок Шлиссик обрел дом в центре спасения тюленей в Петербурге

Ближайшие два года он проведет на территории Центра в Репино.

В понедельник, 30 ноября, стало известно, что нерпёнок Шлиссик останется жить на территории Центра в Репино. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Дело в том, что нерпёнка дважды пытались выпустить на волю. Однако ластоногий каждый раз возвращался. Шлиссик предпочел остаться в обществе людей.

Отмечается, что Шлиссика решили не селить вместе с другими тюленями. Дело в том, что малыш обладает весьма неуживчивым характером.

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Видео:Спасение тюленей 699-23-99/вк