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Нерпёнок Шлиссик обрел дом в центре спасения тюленей в Петербурге

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Ближайшие два года он проведет на территории Центра в Репино.

В понедельник, 30 ноября, стало известно, что нерпёнок Шлиссик останется жить на территории Центра в Репино. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

Дело в том, что нерпёнка дважды пытались выпустить на волю. Однако ластоногий каждый раз возвращался. Шлиссик предпочел остаться в обществе людей.

Отмечается, что Шлиссика решили не селить вместе с другими тюленями. Дело в том, что малыш обладает весьма неуживчивым характером.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге не ожидают снега и мороза на Новый год.

Видео:Спасение тюленей 699-23-99/вк

Теги: нерпенок шлиссик, спасение тюленей, шлиссик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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