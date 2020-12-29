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В Юнтоловском заказнике заметили стайку снегирей
Сегодня, 19:48
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smirenny

В Юнтоловском заказнике заметили стайку снегирей

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Петербургский фотограф поделился снимками в соцсетях.

Накануне, 7 января, фотограф Антон Кубышкин поделился фотографиями снегирей в группе "Птицы СПб и России" во Вконтакте. 

Стайка снегирей орудует в Юнтоловском заказнике

отметил мужчина.

Некоторых даже удалось запечатлеть поближе: 

В комментариях жители поделились собственными фотографиями прямо из окна. 

Так, некоторым удается видеть красногрудых птиц возле дома.

Ранее мы писали, что орнитолог объяснил, можно ли подкармливать уток на водоемах Петербурга.

Фото: vk.com/bird_spb

Теги: снегири, юнтоловский заказник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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