В Юнтоловском заказнике заметили стайку снегирей

Накануне, 7 января, фотограф Антон Кубышкин поделился фотографиями снегирей в группе "Птицы СПб и России" во Вконтакте.
Стайка снегирей орудует в Юнтоловском заказнике
отметил мужчина.
Некоторых даже удалось запечатлеть поближе:
В комментариях жители поделились собственными фотографиями прямо из окна.
Так, некоторым удается видеть красногрудых птиц возле дома.
Ранее мы писали, что орнитолог объяснил, можно ли подкармливать уток на водоемах Петербурга.
Фото: vk.com/bird_spb
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