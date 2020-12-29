В Юнтоловском заказнике заметили стайку снегирей

Петербургский фотограф поделился снимками в соцсетях.

Накануне, 7 января, фотограф Антон Кубышкин поделился фотографиями снегирей в группе "Птицы СПб и России" во Вконтакте.

Стайка снегирей орудует в Юнтоловском заказнике отметил мужчина.

Некоторых даже удалось запечатлеть поближе:

В комментариях жители поделились собственными фотографиями прямо из окна.

Так, некоторым удается видеть красногрудых птиц возле дома.

Ранее мы писали, что орнитолог объяснил, можно ли подкармливать уток на водоемах Петербурга.

Фото: vk.com/bird_spb