Зимние розы распустились в Приморском районе Петербурга

Их удалось найти в двух местах.

Фермское шоссе и Парк 300-летия в Петербурге удивили жителей города распустившимися розами. Фотографии показал Антон Кубышкин, который запечатлел данное событие и поделился им в группе "Грибы и грибники СПБ" в соцсети "ВКонтакте".

Фотограф рассказал своим подписчикам о начале цветения брусники в Юнтоловском заказнике. Автор фотографий объяснил данные феномены тем, что осень в городе была достаточно теплой.

Накануне фотограф заметил в Юнтоловском заказнике стайку снегирей.

Фото: Антон Кубышкин / "ВКонтакте" / Грибы и Грибники СПб