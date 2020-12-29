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Зимние розы распустились в Приморском районе Петербурга
Сегодня, 18:29
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Зимние розы распустились в Приморском районе Петербурга

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Их удалось найти в двух местах.

Фермское шоссе и Парк 300-летия в Петербурге удивили жителей города распустившимися розами. Фотографии показал Антон Кубышкин, который запечатлел данное событие и поделился им в группе "Грибы и грибники СПБ" в соцсети "ВКонтакте". 

Фотограф рассказал своим подписчикам о начале цветения брусники в Юнтоловском заказнике. Автор фотографий объяснил данные феномены тем, что осень в городе была достаточно теплой.  

Накануне фотограф заметил в  Юнтоловском заказнике стайку снегирей.  

Фото: Антон Кубышкин / "ВКонтакте" / Грибы и Грибники СПб

Теги: петербург, природа, розы, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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