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На Елагином острове заметили семью отважных зеленушек
Сегодня, 8:35
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Alena_Zinovieva

На Елагином острове заметили семью отважных зеленушек

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Птицы остались на зимовку в непредсказуемом Санкт-Петербурге.

В понедельник, 16 ноября, биолог Антон Кубышкин заметил на Елагином острове зеленушек. Храбрая птичья семья решила остаться на зимовку в непредсказуемом Санкт-Петербурге.

"Надеюсь, погода будет к ним благосклонна, и весной мы еще увидим их маленьких зеленят", - написал биолог "ВКонтакте", разместив в своей группе "Птицы СПб и России" красочные фотографии.

Обыкновенная зеленушка – это птица семейства вьюрковых. Длина ее тела достигает 14-17 см, размах крыльев 26-30 см. Телосложение плотное, хвост короткий с отчетливой выемкой. Общая окраска оперения оливково-бурая, с более светлым низом. На спине есть темные штрихи, на крыльях и грудке – желтые оттенки.

Ранее мы писали, что петербуржец по дороге за грибами сделал невероятно красивые фотографии утреннего тумана.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России

Теги: антон кубышкин, елагин остров, зеленушка, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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