На Елагином острове заметили семью отважных зеленушек

Птицы остались на зимовку в непредсказуемом Санкт-Петербурге.

В понедельник, 16 ноября, биолог Антон Кубышкин заметил на Елагином острове зеленушек. Храбрая птичья семья решила остаться на зимовку в непредсказуемом Санкт-Петербурге.

"Надеюсь, погода будет к ним благосклонна, и весной мы еще увидим их маленьких зеленят", - написал биолог "ВКонтакте", разместив в своей группе "Птицы СПб и России" красочные фотографии.

Обыкновенная зеленушка – это птица семейства вьюрковых. Длина ее тела достигает 14-17 см, размах крыльев 26-30 см. Телосложение плотное, хвост короткий с отчетливой выемкой. Общая окраска оперения оливково-бурая, с более светлым низом. На спине есть темные штрихи, на крыльях и грудке – желтые оттенки.

Ранее мы писали, что петербуржец по дороге за грибами сделал невероятно красивые фотографии утреннего тумана.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России