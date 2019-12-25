Петербуржец по дороге за грибами сделал невероятно красивые фотографии утреннего тумана

Действие происходило в Ленинградской области.

Петербуржец накануне рано утром отправился в Приозерский район Ленинградской области за грибами, но вместо грибов он запечатлел наикрасивейший утренний туман. Фотографии опубликованы в группе "Грибы и грибники СПб".

Как рассказал любитель тихой охоты, он затемно выехал из Петербурга. Рассвет мужчина застал в Лосево.

Петербуржец рассказал, что припарковал автомобиль в первом удобном месте и пошел, куда глаза глядят. До грибов в это утро он так и не дошел.

В среду Петербург накрыл густой утренний туман.

Фото: ВК/ Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)