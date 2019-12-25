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Петербуржцев предупредили о тумане 8 октября
Сегодня, 8:27
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Петербуржцев предупредили о тумане 8 октября

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При этом природном явлении снижается видимость и увеличивается вероятность дорожных аварий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщили, что, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 октября местами ожидается туман. 

При этом природном явлении снижается видимость и увеличивается вероятность дорожных аварий. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям – снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. 

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений.

Пресс-служба МЧС России 

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Фото: Piter.TV 

Теги: погода, туман
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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