Петербуржцев предупредили о тумане 8 октября

При этом природном явлении снижается видимость и увеличивается вероятность дорожных аварий.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщили, что, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 октября местами ожидается туман.

При этом природном явлении снижается видимость и увеличивается вероятность дорожных аварий. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям – снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге. Будьте особо внимательны при проезде вблизи образовательных учреждений. Пресс-служба МЧС России

Ранее на Piter.TV: эта неделя в Петербурге будет ветреной и прохладной.

Фото: Piter.TV