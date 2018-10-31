В больнице умер пенсионер, которого сбил троллейбус на Невском проспекте

Утром 20 февраля в одной из петербургских больниц скончался пенсионер, которого накануне переехал троллейбус. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Инцидент случился возле станции метро "Невский проспект". Пожилому мужчине стало плохо, и он упал на проезжую часть. 33-летний водитель троллейбуса не заметил пенсионера и проехался по нему на приличной скорости.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с проломленной головой, травмами живота и груди, а также в шоковом состоянии. Травмы оказались не совместимы с жизнью, и дедушка умер.
Ранее мы писали, что на Липовой аллее внедорожник наехал на мужчину.
Видео: YouTube / Дорожный Инспектор
Оставить комментарий