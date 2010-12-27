В центре Петербурга троллейбус сбил пенсионера 

Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Во вторник. 19 февраля, в центре Петербурга 27 троллейбус 22-го маршрута сбил пенсионера. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Невском проспекте. Так, 33-летний водитель общественного транспорта наехал на петербуржца прямо на регулируемом пешеходном переходе.

В данный момент пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что В Адмиралтейском районе петербурженке на голову упала лепнина

Фото: Piter.TV