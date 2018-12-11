Видео: на Липовой аллее внедорожник наехал на мужчину

Водитель иномарки решил скрыться с места аварии.

В Приморском районе Санкт-Петербурга запечатлели конфликт двух автомобилистов, в результате которого иномарка наехала на человека. Видео было опубликовано в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, ссора случилась на Липовой аллее. Как можно увидеть в видео на дороге произошла авария между грузовым автомобилем и внедорожником. Один из участников аварии решил заснять номера иномарки, когда та решила скрыться с места аварии.

В результате мужчина преградил машине дорогу, что не остановило водителя черного авто. Через секунду мужчина оказался на капоте и стал колотить по машине обидчика кулаками.



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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"