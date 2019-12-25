Стала известна личность сгоревшего на раскладушке на Липовой аллее

Продолжаются следственные действия по факту гибели мужчины во время пожара на Липовой аллее. Как рассказало АН "Оперативное прикрытие", стала известна личность погибшего.
Напомним, 13 октября днём очевидца поступило сообщение о том, что у дома 12 по Липовой аллее на улице что-то горит. На месте происшествия правоохранителями была найдена сгоревшая раскладушка с обгоревшими останками человека.
Погибшим оказался 57-летний О., лицо без определенного места жительства. Стало ли случившееся несчастным случаем или следствием противоправных действий, выясняется следователями.
Фото: Piter.tv
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