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Стала известна личность сгоревшего на раскладушке на Липовой аллее
Сегодня, 8:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стала известна личность сгоревшего на раскладушке на Липовой аллее

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Стало ли случившееся несчастным случаем или следствием противоправных действий, выясняется следователями.

Продолжаются следственные действия по факту гибели мужчины во время пожара на Липовой аллее. Как рассказало АН "Оперативное прикрытие", стала известна личность погибшего.

Напомним, 13 октября днём очевидца поступило сообщение о том, что у дома 12 по Липовой аллее на улице что-то горит. На месте происшествия правоохранителями была найдена сгоревшая раскладушка с обгоревшими останками человека.

Погибшим оказался 57-летний О., лицо без определенного места жительства. Стало ли случившееся несчастным случаем или следствием противоправных действий, выясняется следователями.

Фото: Piter.tv

Теги: липовая аллея, следователи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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