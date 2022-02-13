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На Липовой аллее заживо сгорел неизвестный

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Назначен комплекс судебных экспертиз.

В Приморском районе Петербурга следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины в пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. 

По предварительным данным, 13 октября на Липовой аллее было обнаружено открытое горение. После тушения огня нашли тело неизвестного на раскладушке. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. 

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, предшествовавших возникновению пожара, а также причин и условий, повлекших наступление указанных последствий. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Назначен комплекс судебных экспертиз. Погибшим может быть бездомный, пишут СМИ. 

Ранее на Piter.TV: под окнами дома на Адмирала Черокова нашли тело студента. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: липовая аллея, человек погиб в пожаре
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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