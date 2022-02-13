На Липовой аллее заживо сгорел неизвестный

В Приморском районе Петербурга следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели мужчины в пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
По предварительным данным, 13 октября на Липовой аллее было обнаружено открытое горение. После тушения огня нашли тело неизвестного на раскладушке. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия.
Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, предшествовавших возникновению пожара, а также причин и условий, повлекших наступление указанных последствий.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Назначен комплекс судебных экспертиз. Погибшим может быть бездомный, пишут СМИ.
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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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