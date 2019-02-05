Под окнами дома на Адмирала Черокова нашли тело студента

Погибший страдал от невзаимной любви к своей одногруппнице.

На юге Петербурга горожане нашли тело 17-летнего молодого человека. Об этом 13 октября пишет "Фонтанка".

Труп был обнаружен под окнами дома 18к2 по улице Адмирала Черокова. Полицейские на месте трагедии установили, что студент Петровского колледжа жил в квартире на 14-м этаже.

Правоохранители изъяли телефон и, ознакомившись с переписками, выяснили, что погибший страдал от невзаимной любви к своей одногруппнице. Тело юноши направили в морг, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончался прилетевший из Египта мужчина.

Фото: Piter.TV