  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге скончался прилетевший из Египта мужчина
Сегодня, 15:33
215
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге скончался прилетевший из Египта мужчина

0 0

По словам супруги петербуржца, он тяжело переживал акклиматизацию.

В Петербурге после тяжелой акклиматизации погиб 54-летний мужчина, который недавно вернулся из Египта. Об этом 9 октября пишет tg-канал "Mash на Мойке". 

Житель Невского района скончался в своей квартире в доме по улице Ворошилова спустя несколько дней после возвращения из семейного отпуска. По словам супруги петербуржца, он тяжело переживал акклиматизацию. У мужчины болела голова, он ощущал утомляемость и общую слабость. 

Накануне ситуация ухудшилась, и путешественник ушел из жизни. Его тело обнаружила жена. 

В настоящее время причины смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Ранее мы рассказывали о том, что в Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: египет, турист
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии