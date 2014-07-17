В Петербурге скончался прилетевший из Египта мужчина

По словам супруги петербуржца, он тяжело переживал акклиматизацию.

В Петербурге после тяжелой акклиматизации погиб 54-летний мужчина, который недавно вернулся из Египта. Об этом 9 октября пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Житель Невского района скончался в своей квартире в доме по улице Ворошилова спустя несколько дней после возвращения из семейного отпуска. По словам супруги петербуржца, он тяжело переживал акклиматизацию. У мужчины болела голова, он ощущал утомляемость и общую слабость.

Накануне ситуация ухудшилась, и путешественник ушел из жизни. Его тело обнаружила жена.

В настоящее время причины смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Ранее мы рассказывали о том, что в Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами.

Фото: Piter.TV