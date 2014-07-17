В Петербурге скончался прилетевший из Египта мужчина

В Петербурге после тяжелой акклиматизации погиб 54-летний мужчина, который недавно вернулся из Египта. Об этом 9 октября пишет tg-канал "Mash на Мойке".
Житель Невского района скончался в своей квартире в доме по улице Ворошилова спустя несколько дней после возвращения из семейного отпуска. По словам супруги петербуржца, он тяжело переживал акклиматизацию. У мужчины болела голова, он ощущал утомляемость и общую слабость.
Накануне ситуация ухудшилась, и путешественник ушел из жизни. Его тело обнаружила жена.
В настоящее время причины смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.
Ранее мы рассказывали о том, что в Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами.
Фото: Piter.TV
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