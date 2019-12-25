В Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами

Пассажиры добрались до аэропорта и вылетели в Северную столицу вовремя.

В турецком городе Фетхие ночью 8 октября перевернулся автобус с туристами из Петербурга. Известно, что путешественников везли из отеля в аэропорт Даламана.

Водитель транспортного средства сразу напугал пассажиров своей резкой ездой, пишет 78.ru. В результате мужчина не справился с управлением, и трансфер повело в сторону, после чего он несколько раз перевернулся.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Предварительно, больше, чем остальным, досталось сидевшим сзади автобуса.

Пассажиры добрались до аэропорта и вылетели в Северную столицу, однако часть их багажа осталась в Турции.

Ранее в петербургском автобусе на голову пассажирке упала дверь.

Фото: 78.ru