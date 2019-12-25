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В Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами
Сегодня, 10:20
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В Турции перевернулся автобус с петербургскими туристами

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Пассажиры добрались до аэропорта и вылетели в Северную столицу вовремя.

В турецком городе Фетхие ночью 8 октября перевернулся автобус с туристами из Петербурга. Известно, что путешественников везли из отеля в аэропорт Даламана. 

Водитель транспортного средства сразу напугал пассажиров своей резкой ездой, пишет 78.ru. В результате мужчина не справился с управлением, и трансфер повело в сторону, после чего он несколько раз перевернулся. 

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. Предварительно, больше, чем остальным, досталось сидевшим сзади автобуса. 

Пассажиры добрались до аэропорта и вылетели в Северную столицу, однако часть их багажа осталась в Турции. 

Ранее в петербургском автобусе на голову пассажирке упала дверь. 

Фото: 78.ru 

Теги: дтп в турции, перевернулся автобус, петербургские туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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