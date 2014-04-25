В 2023 году Ленинградскую область посетили 15 млн туристов

Почти 6 млн из них хотя бы на одну ночь останавливались в Петербурге.

В Ленинградскую область в 2023 году посетило 15 миллионов туристов. Как рассказал на ПМЭФ-2024 глава 47 региона Александр Дрозденко, Ленобласть ежегодно привлекает туристов познавательными, горнолыжными, пляжными и даже экстремальными маршрутами.

— Сегодня для донорства между субъектами нужно, чтобы росли туристические потоки, а для этого туристам нужно дать продукт. Северо-Запад сегодня интересен и по культуре, и по природе. В Ленобласти есть интересные экстремальные маршруты, даже горнолыжные. Мы смотрим на точки роста, и активно развиваем Подпорожский, Приозерский районы. Помимо статичного туризма, мы должны дать и активный. И мы на сегодняшний день лидеры по событийному туризму в России. губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Ленинградская область и Санкт-Петербург продолжают активно обмениваться туристами. Шесть из 15 миллионов человек остановились в Северной столице минимум на одну ночь. И в будущем эти потоки будут возрастать, ведь уже готов проект скоростной железной дороги между Москвой и Петербургом.

— Это новый способ более скоростной доставки туристов из Московской агломерации в Петербургскую за 2,5 часа. Мы также рассчитываем, что за счет этого будет расти туристическое донорство в Ленобласть. губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

В пресс-службе Смольного добавили, что Северная столица больше не воспринимается как город-музей, который достаточно посетить один раз. Список доминант, маршрутов, точек притяжения, туристских предложений постоянно растёт.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти представили лучшие примеры групповых детских туристических поездок по Ленобласти с тематикой, актуальной для современных школ, родителей и учащихся.

Фото: Piter.TV