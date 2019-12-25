Ленобласть профинансировала туристические поездки более чем для трёх тыс. школьников

Примеры групповых детских туристических поездок по Ленобласти были представлены в ходе Всероссийского форума "Туризм - детям".

В 47-ом регионе представили лучшие примеры групповых детских туристических поездок по Ленобласти с тематикой, актуальной для современных школ, родителей и учащихся. О практиках рассказала зампредседателя комитета по культуре и туризму Ленобласти Ольга Голубева в ходе Всероссийского форума "Туризм - детям".

В период с сентября по октябрь региональный бюджет профинансировал двухдневные автобусные поездки в рамках проекта "Мой родной край - Ленинградская область". В мероприятиях приняли участие 3291 школьника.

В списке представлены такие маршрут, как "Государева дорога", "Дорога Жизни – Битва за Ленинград", "Каменные стражи Северо-Запада России", "Литературные приключения в Гатчинском районе", "На северных рубежах" и "Во славу Отечества". Кроме того, был организован маршрут, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Ранее мы сообщили о том, что власти Ленобласти усилят охрану порядка в новогодние праздники.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)