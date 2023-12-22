Петербург признали лучшим в РФ регионом событийного и устойчивого туризма

В 2023 году город посетили 9,4 млн человек, что на 16% больше, чем в 2022-м.

Сегодня, 21 февраля, Петербург в третий раз принял финал Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Город на Неве признали лучшим в номинациях "Регион событийного туризма" и "Регион устойчивого развития туризма". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня событийный туризм – одна из основных причин, которые приводят гостей в наш город. Алые паруса, День города, Военно-морской салон, ПМЭФ и Культурный форум уже стали узнаваемыми брендами Петербурга. Они притягивают огромное количество туристов. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Всего в финал вышли 47 городов и областей страны. Победители были объявлены в 20 номинациях.

Кроме того, в Смольном напомнили, что Петербург признан туристским центром мирового уровня. В 2023 году город посетили 9,4 млн человек, что на 16% больше, чем в 2022-м. По словам 86% туристов, они довольны поездкой – это один из самых высоких показателей в РФ, а каждый второй гость планирует вернуться.

Ранее мы рассказывали о том, что систему курортного сбора в Петербурге протестируют около 500 операторов.

Фото: Piter.TV