В петербургском автобусе на голову пассажирке упала дверь

Пострадавшую забрали медики скорой помощи.

В рейсовом автобусе №86 сломалась дверь. В результате деталь упала на голову пассажирке, пишет "Фонтанка".

Известно, что транспортное средство было снято с рейса 29 сентября. Инцидент произошел на остановке по Большому Сампсониевскому проспекту.

По словам водителя, дверь упала, когда автобус стоял. Пострадавшую забрали медики скорой помощи. Детали случившегося выясняются.

Ранее на КАД Петербурга туристический автобус сбил пешехода. В ДТП мужчина, на вид которому 40-45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: Piter.TV