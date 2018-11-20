Студент погиб под завалами снега на Аптекарском переулке

Другого молодого человека увезли в Мариинскую больницу.

Во вторник, 5 февраля, в Петроградского районе Петербурга произошло ЧП. В самом центре города на людей рухнула глыба льда. Под утрамбованной снежной массой погиб студент медицинского университета. Еще одного молодого человека увезли в Мариинскую больницу. Об этом пишет "Фонтанка".

В администрации Петроградского района рассказали, что инцидент произошел в 15:05 рядом с домом №6 по Аптекарскому переулку. Здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному химико-фармацевтическому университету. Погибший учился на первом курсе в Первом медуниверситете имени Павлова.

В настоящий момент Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что кусок льда упал на голову двухлетней малышке на проспекте Просвещения.

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