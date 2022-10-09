В пожаре на улице Бутлерова погиб мужчина

В квартире полыхала обстановка на площади 2 "квадрата".

В Калининском районе 31 июля произошел квартирный пожар, в котором погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Бутлерова, 13, поступила на пульт спасателей в 16:26. В квартире полыхала обстановка на площади 2 "квадрата". К 16:57 огонь потушили. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.

К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV