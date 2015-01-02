В аварии на Бутлерова пострадала бабушка и внучка

Сегодня утром, 9 октября, в Калининском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадали пенсионерка и внучка. Они попали под машину.
По информации Piter.tv, ДТП произошло на улице Бутлерова. В результате случившегося 60-летняя женщина и 7-летняя девочка отправились в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства столкновения парома с мостом в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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