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В аварии на Бутлерова пострадала бабушка и внучка
Сегодня, 15:12
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В аварии на Бутлерова пострадала бабушка и внучка

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Их сбила машина. Пострадавших госпитализировали.

Сегодня утром, 9 октября, в Калининском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадали пенсионерка и внучка. Они попали под машину. 

По информации Piter.tv, ДТП произошло на улице Бутлерова. В результате случившегося 60-летняя женщина и 7-летняя девочка отправились в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. 

Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: Северо-Западная транспортная прокуратура проверит обстоятельства столкновения парома с мостом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: бабушка и внучка попали под машину, дпс, скорая, улица бутлерова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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