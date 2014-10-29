"Газель" загорелась на площади Калинина

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Утром в среду, 31 июля, в Калининском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля марки "Газель". Видео с места происшествия было опубликовано очевидцем в социальных сетях.

Водитель успел вытащить из горящего автомобиля генератор. Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на площади Калинина поступило в дежурную часть в 9:23 утра. Площадь возгорания составила 0,5 кв.м.

Пожар был ликвидирован в 9:40. В тушении огня участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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