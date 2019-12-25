Байкер серьезно пострадал при столкновении с такси на Караваевской

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в отделение реанимации.

Байкер серьезно пострадал в результате столкновения с такси в Невском районе, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области

Инцидент произошел днем во вторник, 30 июля, на Караваевской улице. Водитель такси Renault не уступил дорогу мотоциклисту.

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в отделение реанимации. Врачи борются за его жизнь. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что на Дыбенко перевернулся автомобиль.

Фото: Telegram / Петербургская полиция