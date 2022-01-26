На Дыбенко перевернулся автомобиль

По информации свидетелей, за рулем одного из автомобилей участников ДТП находился нетрезвый водитель.

Во вторник, 30 июля, стало известно об аварии, произошедшей на улице Дыбенко. В результате происшествия пострадала девушка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации свидетелей, за рулем одного из автомобилей находился нетрезвый водитель. Он разогнался и врезался в заднюю часть другого автомобиля, который выезжал с парковки. После столкновения первая машина перевернулась.

Пассажирка автомобиля, предположительно виновного в ДТП, была доставлена в реанимационное отделение больницы. Водитель, по словам свидетелей, был задержан и помещен под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что авария с юным велосипедистом произошла на Пулковском шоссе.

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