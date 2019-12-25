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В квартире на улице Бутлерова убили бабушку и ее сына
Сегодня, 12:27
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В квартире на улице Бутлерова убили бабушку и ее сына

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Соседи почувствовали трупный запах и обратились в полицию.

В Калининском районе сотрудники полиции обнаружили тела матери и сына. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне, 24 июля, жительница Мурманска обратилась к стражам порядка и рассказала, что ей позвонили соседи матери и пожаловались на трупный запах в подъезде. Напуганная женщина попросила полицейских проверить квартиру в доме № 8 по улице Бутлерова, где жили ее мать и брат. Оперативники прибыли по адресу и обнаружили в трехкомнатной квартире два тела с колото-резаными ранами. Мать и сын лежали на кроватях в крови. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что школьник зарезал неприятеля на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: криминал, тела матери и сына, убийство, улица бутлерова
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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