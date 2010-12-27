В среду в Ленобласти ожидается сильный ветер и снег

Температура может опуститься до -21 градуса.

В среду и четверг в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщают, что жителям регионов стоит готовится к мокрому снегу и ветру. Об этом сообщают синоптики.

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 20 февраля пройдет мокрый снег с дождем Скорость ветра составит 15-18 м/с. На следующий день осадки продолжатся, а температура может опуститься до -21 градуса.

Синоптики призывают водителей быть аккуратнее на дорогах.

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