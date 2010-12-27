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В среду в Ленобласти ожидается сильный ветер и снег
Сегодня, 18:36
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Rybka123

В среду в Ленобласти ожидается сильный ветер и снег

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Температура может опуститься до -21 градуса.

В среду и четверг в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщают, что жителям регионов стоит готовится к мокрому снегу и ветру. Об этом сообщают синоптики. 

По данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 20 февраля пройдет мокрый снег с дождем Скорость ветра составит 15-18 м/с. На следующий день осадки продолжатся, а температура может опуститься до -21 градуса.

Синоптики призывают водителей быть аккуратнее на дорогах. 

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Фото: открытые источники 

Теги: ветер, погода в ленинградской области, похолодание, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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