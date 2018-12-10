На "Биржевую" вернуться знаменитые "Крылья"

Инсталляция под названием "Питер — город ангелов" вернется на свое место.

На остановку "Биржевая площадь" на Васильевском острове вернутся "Крылья" умершего художника Паши 183. Инсталляция под названием "Питер — город ангелов" вернется на свое место. Об этом сообщают городские СМИ.

Напомним, что впервые рисунок Паша 183 нарисовал на "Биржевой" в 2012 году. Спустя год он скончался, оставив после себя массу нестандартных работ. В ноябре 2018 года в Петербурге проходила выставка работ художника. В честь этого мероприятия на остановке нарисовали точную копию оригинала "Питер — город ангелов", однако коммунальщики стерли арт-объект очень быстро.

После этого представители Музея стрит-арта обратились к чиновникам и оператору наружной рекламы с просьбой вернуть объект. В понедельник, 18 февраля, разрешение было получено.

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Фото: Музей стрит-арта